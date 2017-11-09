Заступника міністра оборони Павловського звільнили з-під варти

Апеляційний суд відпустив з-під домашнього арешту заступника голови Міністерства оборони Ігоря Павловського, підозрюваного в розтраті мільйонів з держбюджету.

Про це повідомив головуючий суддя Денис Масенко, передають "Українські новини".

"Апеляційну скаргу частково задовольнити", - оголосив він рішення суду.

Зокрема, було скасовано рішення Солом'янського районного суду про домашній арешт підозрюваного, при цьому Павловському призначили інший запобіжний захід - не відлучатися з міста, де він проживає, без дозволу слідчого, здати закордонні паспорти, не спілкуватися з іншими фігурантами кримінального провадження.

Відзначається, що заступника міністра відпустили під особисту поруку двох військовослужбовців, які мають звання Героя України, Олександра Порхуна та Ігоря Герасименка.

Новий запобіжний захід діятиме до 10 грудня.

Як відомо, 12 жовтня Солом'янський райсуд Києва обрав Павловському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без права покидати домівку на 2 місяці.

Його захист подав апеляційну скаргу на це рішення.

11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в розтраті понад 149 млн грн держбюджету при закупівлі палива для Міноборони.

У злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті".

Пізніше підозру за ч.5 ст. 191 ККУ оголосили ще начальнику відділу організації поставок паливно-мастильних матеріалів управління поставок матеріальних ресурсів Департаменту держзакупівель Борису Малишу й старшому інспектору відділу аудиту у сфері державних закупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтролю Міноборони Володимиру Шемовнєву.

16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

Солом'янський районний суд Києва у вівторок, 17 жовтня, відпустив Трофименка під особисте зобов’язання і зобов’язав надіти електронний браслет.

Читайте також: Справа "Трейд Коммодіті". Як друг президента брав на поруки заступника міністра