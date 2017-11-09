Начальник поліції Києва фігурує у справі про стрілянину в Княжичах - Князєв

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко фігурує у кримінальній справі про стрілянину у Княжичах у 2016 році, тоді загинули п’ятеро правоохоронців.

Про це розповів глава Нацполіції Сергій Князєв в інтерв’ю "Громадському".

"Він керував поліцією у той час, коли відбувалась ця спецоперація. Його дії чи бездіяльність також є об’єктом дослідження кримінальної справи", - сказав Князєв, відповідаючи на питання про причетність Крищенка до планування спецоперації у Княжичах.

Однак глава Нацполіції відмовився говорити про результати службового розслідування щодо Княжичів.

"Службове розслідування носило елементи агентурно- оперативної роботи з грифом таємно. Я вам скажу, і піду до прокурора писати явку з повинною за розголошення таємної інформації", - пояснив Князєв.

Як відомо, 30 серпня генпрокурор Юрій Луценко назвав 3 підозрюваних у смертельній перестрілці в Княжичах, що сталася уночі 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Броварського району.

Тоді, внаслідок перестрілки загинуло 5 правоохоронців: двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських - розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД.