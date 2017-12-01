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В окупованому Криму Балуха відпустили під домашній арешт

П'ятниця, 1 грудня 2017, 19:17

Роздольненський районний суд в окупованому Криму відпустив українського активіста Володимира Балуха під домашній арешт.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Суд змінив активісту Володимиру Балуху міру запобіжного заходу з тримання в слідчому ізоляторі на домашній арешт", - повідомляє кореспондент видання.

Балуху заборонили покидати житлове приміщення, спілкуватися зі свідками й користуватися інтернетом та поштою.

Балух в грудні 2013 року і після анексії Криму в 2014 році вивішував на даху свого будинку на півострові український прапор.

ФСБ затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, було виявлено 90 патронів і кілька тротилових шашок. Дружина його заперечує наявність зброї в домі.

У серпні 2017 року суд присудив українському активісту 3 роки і 7 місяців колоніїзагального режиму, а також штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху було скасовано, і справу відправили на повторний розгляд.

24 жовтня підконтрольний окупантам Роздольненський райсуд залишив Володимира Балуха під вартою до 16 січня 2018 року. Однак пізніше Верховний суд Криму скасував рішення про продовження арешту українського активіста Володимира Балуха до 16 січня.

Теми: КриманексіяРосіясуд
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