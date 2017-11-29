Суд у Криму скасував продовження арешту Балуху

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму скасував рішення про продовження арешту українського активіста Володимира Балуха до 16 січня.

Про це повідомляє "Крим Реалії".

Зазначається, що кримчанин буде знаходиться в СІЗО до 4 грудня.

"Адвокати активіста наполягали, що термін утримання під вартою закінчився, саме тому рішення Раздольненьского суду про арешт до 16 січня є неправомірним", – йдеться в повідомленні.

Раніше адвокат активіста Ольга Дінзе пояснювала, що Балух уже 11 місяців перебуває під вартою, а відповідно до російського законодавства, особа за злочин середньої тяжкості не може утримуватися під вартою більше 6 місяців.

Відповідно, за словами адвоката, кримчанина необхідно або звільнити, або обрати стосовно нього інший, м'якший запобіжний захід.

Як відомо, 24 жовтня підконтрольний окупантам Роздольненський райсуд залишив Володимира Балуха під вартою до 16 січня 2018 року.

Захисник Балуха звернув увагу суду на те, що прокурор не надав жодного доказу, і підкреслив, що у суду немає законних підстав тримати активіста під вартою, а також нагадав, що у нього на утриманні знаходиться старенька матір.

Балух в грудні 2013 року і після анексії Криму в 2014 році вивішував на даху свого будинку на півострові український прапор.

ФСБ затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, було виявлено 90 патронів і кілька тротилових шашок. Дружина його заперечує наявність зброї в домі.

У серпні 2017 року суд присудив українському активісту 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху було скасовано, і справу відправили на повторний розгляд.