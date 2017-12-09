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У Мінську пройшли переговори "Нормандської четвірки"

Субота, 9 грудня 2017, 23:28
У Мінську пройшли переговори Нормандської четвірки

Зустріч радників президентів Німеччини, Франції, України та Росії тривала у Мінську близько чотирьох годин.

Про це заявив прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мирончик, передає Укрінформ.

Переговори проходили у закритому для преси режимі.

Раніше в МЗС Білорусі заявляли, що радники лідерів країн "нормандського формату" обговорять питання обміну полоненими між Києвом і ОРДЛО. 

Як відомо, українська сторона заявила про готовність обміну полоненими "306 на 74".

Як повідомлялося раніше, під час переговорів "Нормандської четвірки" 24 листопада було домовлено узгодити остаточні кроки щодо безпеки та продовжити роботу над дорожньою картою імплементації Мінських домовленостей.

Теми: Мінські угодиДонбас
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