Тандіт: Українська сторона готова до обміну полоненими "306 на 74"

Українська сторона готова до обміну 306 бойовиків ОРДЛО на 74 українських полонених і готова до обговорення списків.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив радник глави СБУ Юрій Тандіт.

"У список з 306 осіб ми нікого не вносили "з боку", усі ці особи чинили злочини проти цілісності України і були подані в списках ОРДЛО на звільнення", - зазначив він і додав, що для обміну йдеться про 74 українських заручників.

За словами Тандіта, на сьогоднішній день за більш ніж 3.5 року звільнені або знайдені 3140 осіб, а на даний момент відомо про місцеперебування 94 українських полонених на Донбасі.

"У списках з 386 осіб, які подавалися з боку ОРДЛО, є особи, які не мають відношення до АТО і особи, які вчинили особливо тяжкі злочини. Зараз ми їх не розглядаємо", - зазначив він.

Також він заявив, що українська сторона готова "зробити все можливе, щоб стала відома доля 158-162 осіб, хто вважається заручниками".

Тандіт зазначив, що українська сторона "готова до будь-яких компромісів у переговорах з представниками ОРДЛО, щоб забрати всіх своїх заручників".

"Кожен з цих осіб у списку (з боку ОРДЛО) перебуває у певному статусі. ... Всі ж наші заручники перебувають без будь-якого статусу, тобто ухвалюється рішення у Москві, дається команда, і вже можуть на наступний день всіх наших хлопців звільнити. Ми готові в будь-який момент їх забрати", - додав Тандіт.

За його словами, 29 листопада українська група у Мінську братиме участь в переговорах і обговорювати деталі цього процесу.

"Служба безпеки України і Центр звільнення заручників забезпечать швидку передачу туди цих людей. Ми готові до будь-яких компромісів", - заявив він і нагадав, що наприкінці минулого року Україна передала в ОРДЛО 15 осіб, які були помилувані указом президента.

Як відомо, раніше лідер руху "Український вибір" Віктор Медведчук заявив про остаточне узгодження списків на обмін полоненими за формулою 306 на 74, та що розкол серед ватажків так званої "ЛНР" не завадить обміну.

Раніше Тандіт повідомляв, що українська сторона готується до обміну 307 осіб на 74 полонених українців.

Також він заявляв, що вважаються заручниками 158 українців, відомо про місцеперебування 87 осіб.

15 листопада 2017 року президент РФ Володимир Путін зустрівся з кумом Віктором Медведчуком та обговорив питання обміну заручників на Донбасі. Під час зустрічі Путін "підтримав пропозицію Медведчука про обмін полоненими" між Україною і ОРДЛО та пообіцяв "особисто обговорити це питання з керівниками невизнаних республік".

Після цього Путін повідомив ватажкам ОРДЛО Олександру Захарченко та Ігорю Плотницькому, що він підтримав пропозицію Віктора Медведчука про обмін заручників між Україною та бойовиками.

Процес обміну заручниками був заблокований після заяви президента РФ Володимира Путіна про принцип "всіх на всіх".

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Українська правда