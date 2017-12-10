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Британське посольство закликало РФ звільнити українських політв’язнів

Неділя, 10 грудня 2017, 09:50

Посольство Британії в Україні закликало Росію звільнити українських політичних в’язнів та нагадало, що Крим - українська територія.

Про це посольство повідомило в Twitter.

Як відомо, російський правозахисний центр "Меморіал" оновив список політв`язнів у Росії, це 117 осіб: за останніми підрахунками, більшість засуджених - мусульмани, яких звинуватили у причетності до забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір".

У минулорічному списку було 102 людини.

Cеред політв'язнів багато українців, зокрема Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Станіслав Клих та інші.

Українські консули заявляють, що не мали доступу до відвідування 4 політв'язнів - громадян України за весь час їх незаконного утримання в Росії: Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Ферата Сайфуллаєва і Рустема Ваітова.

Українська правда 

Теми: Велика БританіяУкраїнаРосіяправа людинианексія
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