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Британское посольство призвало РФ освободить украинских политзаключенных

Воскресенье, 10 декабря 2017, 09:50

Посольство Великобритании в Украине призвало Россию освободить украинских политзаключенных и напомнило, что Крым - украинская территория.

Об этом посольство сообщило в Twitter.

Как известно, российский правозащитный центр "Мемориал" обновил список политзаключенных в России, это 117 человек. Большинство осужденных - мусульмане, которых обвинили в причастности к запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

В прошлогоднем списке было 102 человека.

Среди политических заключенных много украинцев: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клих и другие.

Украинские консулы заявляли, что не имели доступа к посещению 4 политзаключенных - граждан Украины за все время их незаконного удержания в России: Олега Сенцова, Александра Кольченко, Ферата Сайфуллаева и Рустема Ваитова.

Украинская правда 

Темы: ВеликобританияУкраинаРосcияправа человекааннексия
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