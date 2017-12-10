Британское посольство призвало РФ освободить украинских политзаключенных

Посольство Великобритании в Украине призвало Россию освободить украинских политзаключенных и напомнило, что Крым - украинская территория.

Об этом посольство сообщило в Twitter.

У #ДеньПравЛюдини Велика Британія продовжує закликати Російську Федерацію звільнити негайно всіх українських політичних в'язнів #КримЦеУкраїна — UK in Ukraine (@UKinUkraine) December 10, 2017

Как известно, российский правозащитный центр "Мемориал" обновил список политзаключенных в России, это 117 человек. Большинство осужденных - мусульмане, которых обвинили в причастности к запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

В прошлогоднем списке было 102 человека.

Среди политических заключенных много украинцев: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клих и другие.

Украинские консулы заявляли, что не имели доступа к посещению 4 политзаключенных - граждан Украины за все время их незаконного удержания в России: Олега Сенцова, Александра Кольченко, Ферата Сайфуллаева и Рустема Ваитова.

Украинская правда