Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США, Корея і Японія проводять навчання з відстеження ракет

Понеділок, 11 грудня 2017, 05:25

США, Південна Корея і Японія почали спільні навчання з відстеження ракет.

Про це, посилаючись на військове відомство Південної Кореї, пише AFP.

Тристоронні навчання проходять менш ніж через два тижні після того, як Пхеньян провів випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) і заявив, що він досяг статусу ядерної держави.

Дводенний захід - шостий з червня минулого року - почався у водах поблизу Корейського півострова і Японії, йдеться в повідомленні міністерства оборони Сеула.

"Під час тренування вояків кораблі Aegis з кожної країни будуть імітувати виявлення і відстеження балістичних ракет з Півночі (КНДР) і обмін інформацією", - йдеться в заяві.

У навчаннях беруть участь два кораблі США і по одному від двох азіатських країн.

Минулого тижня Вашингтон і Сеул провели найбільші в історії спільні навчання ВПС.

Як відомо, Північна Корея заявила про про успішне випробування міжконтинентальної ракети Hwasong-15. Вона піднялася на висоту майже 450 км і пролетіла 960 км, впавши у виключній економічній зоні Японії.

КНДР неодноразово погрожувала запустити ракети в напрямку території США.

У відповідь на ці та інші загрози президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий до будь-якого сценарію розвитку подій.

Теми: КНДРПівденна КореяЯпоніяСШАядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
КНДР
Хакери з КНДР зламали комп'ютери російського виробника крилатих ракет
Хакери з КНДР пограбували проукраїнську компанію в Естонії: забрали десятки мільйонів доларів
США готові запровадити санкції проти КНДР за постачання зброї Росії
Останні новини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: