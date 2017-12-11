США, Корея и Япония проводят учения по отслеживанию ракет

США, Южная Корея и Япония начали совместные учения по отслеживанию ракет.

Об этом, ссылаясь на военное ведомство Южной Кореи, пишет AFP.

Трехсторонние учения проходят менее чем через две недели после того, как Пхеньян провел испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и заявил, что он достиг статуса ядерного государства.

Двухдневное мероприятие - шестое с июня прошлого года - началось в водах вблизи Корейского полуострова и Японии, говорится в сообщении министерства обороны Сеула.

"Во время тренировки военнные корабли Aegis из каждой страны будут имитировать обнаружение и отслеживание баллистических ракет с Севера (КНДР) и обмен информацией", - говорится в заявлении.

В учениях принимают участие два корабля США и по одному от двух азиатских стран.

На прошлой неделе Вашингтон и Сеул провели самые крупные в истории совместные учения ВВС.

Как известно, Северная Корея заявила о об успешном испытании межконтинентальной ракеты Hwasong-15. Она поднялась на высоту почти 4500 км и пролетела 960 км, упав в исключительной экономической зоне Японии.

КНДР неоднокартно грозила запустить ракеты в направлении территории США.

В ответ на эти и другие угрозы президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к любому сценарию развития событий.