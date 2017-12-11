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Електропостачання в Травневому повністю відновлено

Понеділок, 11 грудня 2017, 09:26

Україна 10 грудня повністю відновила електропостачання в Травневому Донецької області.

Про це повідомляє у Facebook штаб АТО.

"Підключили третю й останню вулицю населеного пункту Травневе до електропостачання", - каже штаб.

За його даними, досягти цього вдалося завдяки зусиллям фахівців Держслужби з надзвичайних ситуацій, військових Збройних сил, офіцерів групи Цивільно-військове співробітництво ЗСУ, органів місцевого самоврядування та за технічного й матеріального сприяння працівників ДТЕК.

 
 
 

Як повідомлялося, раніше бойовики ОРДО блокували відновлення електропостачання у селищі Травневе.

25 листопада у штабі АТО заявили про звільнення українськими військовими двох населених пунктів у Донецькій області.

Згодом офіцер Генштабу Збройних сил України Владислав Волошин заявив, що Травневе і Гладосове розташовувались на підконтрольній Україні території, тому "їх ніхто не звільняв".

Українська правда
Теми: ДонбасенергетикаАТО
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