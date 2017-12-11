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Электроснабжение в Травневом полностью восстановлено

Понедельник, 11 декабря 2017, 09:26

Украина 10 декабря полностью восстановила электроснабжение в Травневом Донецкой области.

Об этом сообщает в Facebook штаб АТО.

"Подключили третью и последнюю улицу населенного пункта Травневое к электроснабжению", - говорит штаб.

По его данным, достичь этого удалось благодаря усилиям специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, военных Вооруженных сил, офицеров группы Гражданско-военное сотрудничество ВСУ, органов местного самоуправления и при техническом и материального содействия работников ДТЭК.

 
 
 

Как сообщалось, ранее боевики ОРДО блокировали восстановления электроснабжения в поселке Травневое.

25 ноября в штабе АТО заявили об освобождении украинскими военными двух населенных пунктов в Донецкой области.

Впоследствии офицер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин заявил, что Травневое и Гладосово располагались на подконтрольной Украине территории, поэтому "их никто не освобождал".

Украинская правда
Темы: ДонбассэнергетикаАТО
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