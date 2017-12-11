Онищенко заявив, що "газову справу" пропхали "ручному судді"

Депутат-утікач Олександр Онищенко звинувачує Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в маніпуляціях із тим, щоб домогтися розгляду "газової справи" лояльним до неї суддею.



"У моїй справі почалося правове свавілля. Раптово. Різко, з емоціями і нехтуванням закону", – написав він у Facebook.



Онищенко вважає, що "зараз таке почнеться у багатьох справах, доки інформаційна увага прикута до судового процесу над Саакашвілі".



"Що у мене? Три тижні тому НАБУ подало клопотання про заочне досудове розслідування "газової справи". Вона потрапило на суддю Владлену Лазаренко, і справу почали слухати в робочому режимі", – зазначив нардеп.



"Такий режим, коли до уваги беруться інтереси всіх учасників процесу, а не лише детективів НАБУ, мабуть не влаштував прокурора – і він вирішив це клопотання відкликати, бо їх не влаштувала суддя", – додав він.



"За законом це неможливо. І щоб справа потрапила на потрібного суддю, вони складають ще одне клопотання і подають у той же суд. І тепер вона ж потрапила вже на потрібного суддю: Бобровник – відомий "ручний" суддя Солом'янського суду", – заявив Онищенко.



За його словами, "таке повторне клопотання – це нонсенс для юридичної системи".



"Зазвичай таким бавилися адвокати в цивільних судах. А зараз цим балуються прокурори. Мета – якомога швидше винести заочний вирок під керівництвом зручного судді", – заявив Онищенко.



Як відомо, НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із "Укргазвидобуванням" у грудні 2015 року.

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. Наразі 7 осіб, у тому числі народний депутат України Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

5 липня 2016 Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Він утік із України 2016 року і перебуває в розшуку. Хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

У жовтні стало відомо, що САП звернулася до суду за дозволом на заочний судовий процес щодо нардепа Олександра Онищенка.

5 грудня Солом'янський райсуд Києва переніс розгляд клопотання про проведення заочного розслідування стосовно а Онищенка на 16 січня 2018 року.

Звинувачення САП у саботажі в суді назвали "умисним наданням громадськості викривлених відомостей".