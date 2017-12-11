"Корупційний жиробас" Порошенко: Курченко про зв'язок з Саакашвілі

Український бізнесмен-утікач Сергій Курченко подає позов проти генпрокурора за поширення нібито наклепу про зв'язки з екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на прес-службу олігарха.

"5 грудня у Верховній Раді України Генеральний прокурор Юрій Луценко безвідповідально заявив, що Сергій Курченко фінансував протести Михайла Саакашвілі, спрямовані на повалення існуючої влади. Сергій Курченко заявляє: "Саакашвілі не знаю і знати не хочу. А ось з Порошенком ми знайомі і дуже навіть добре", - цитує прес-службу інформагентство.

Зазначається, що, за твердженням Курченка, в 2013 році він купив у Петра Порошенка медіа-холдинг UMH group за 400 мільйонів доларів.

"За наявною у мене інформацією, цей корупційний жиробас після продажу не сплатив ніяких податків до бюджету України. Порошенко - обманщик і боягуз, тому і нацьковує всюди свого ланцюгового цуцика Луценка", - сказано в заяві прес-служби.

Крім того вказується, що Луценко зробив свою заяву в "п'яному угарі", тому Курченко подає проти нього позов до суду про "поширення наклепу" щодо захисту честі та гідності.

Як відомо, 5 грудня Генеральна прокуратура оприлюднила запис нібито розмови екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі і Сергія Курченка, на якому Саакашвілі нібито домовляється з ним про співпрацю.

Прокуратура стверджує, що він "за погодженням з самим Саакашвілі звернувся через довірену особу до Курченка, що ховається від правоохоронних органів у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угруповання".

Раніше повідомлялося, що Курченко подав до суду на президента України Петра Порошенка про захист ділової репутації, честі та гідності.

Як відомо, 22 березня Генпрокуратура оголосила українському олігарху-втікачу Сергію Курченку підозру за вчинення злочинів у банківській галузі.

Раніше ГПУ оголосила підозру Курченку у справі розкрадання майна державного підприємства ПАТ "Укргазвидобування".

У травні суд за клопотанням старшого слідчого Генпрокуратури арештував майно Сергія Курченка.

Курченко втік до Росії відразу ж після втечі Віктора Януковича до Росії.

В Україні та США проти нього розслідуються низку кримінальних справ і застосовуються санкції.

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