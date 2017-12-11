"Коррупционный жиробас" Порошенко: Курченко о связи с Саакашвили

Беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко подает иск против генпрокурора за распространение якобы клеветы о связях с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу олигарха.

"5 декабря в Верховной Раде Украины Генеральный прокурор Юрий Луценко безответственно заявил, что Сергей Курченко финансировал протесты Михаила Саакашвили, направленные на свержение существующей власти. Сергей Курченко заявляет: "Саакашвили не знаю и знать не хочу. А вот с Порошенко мы знакомы и очень даже хорошо", - цитирует пресс-службу информагентство.

Отмечается, что, по утверждению Курченко, в 2013 году он купил у Петра Порошенко медиа-холдинг UMH group за 400 миллионов долларов.

"По имеющейся у меня информации, этот коррупционный жиробас после продажи не уплатил никаких налогов в бюджет Украины. Порошенко – обманщик и трус, потому и науськивает везде своего цепного цуцыка Луценко", - сказано в заявлении пресс-службы.

Кроме того указывается, что Луценко сделал свое заявление в "пьяном угаре", поэтому Курченко подает против него иск в суд о "распространении клеветы" по защите чести и достоинства.

Как известно, 5 декабря Генеральная прокуратура обнародовала запись якобы разговора экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и Сергея Курченко, на котором Саакашвили якобы договаривается с ним о сотрудничестве.

Прокуратура утверждает, что он "по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо в Курченко, что скрывается от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки".

Ранее сообщалось, что Курченко подал в суд на президента Украины Петра Порошенко о защите деловой репутации, чести и достоинстве.

Как известно, 22 марта Генпрокуратура объявила украинскому олигарху-беглецу Сергей Курченко подозрение за совершение преступлений в банковской сфере.

Ранее ГПУ объявила подозрение Курченко по делу хищения имущества государственного предприятия ПАО "Укргазвыдобування".

В мае суд по ходатайству старшего следователя Генпрокуратуры арестовал имущество Сергея Курченко.

Курченко сбежал в Россию сразу же после свержения Виктора Януковича.

В Украине и США против него расследуются ряд уголовных дел и применяются санкции.

Ранее "ЭП" писала, что Курченко начал заниматься торговлей угля с оккупированных территорий Луганской области.

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