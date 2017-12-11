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Клімкін підтримав ідею Вакарчука

Понеділок, 11 грудня 2017, 14:14

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підтримав заклик співака Святослава Вакарчука щодо того, які кроки необхідні Україні.

"Дуже підтримую заклик Вакарчука #ЗнаюЯк. Завжди вважав, що нам потрібна суспільна дискусія щодо того, яким має бути наш український проект", – зазначив він у Twitter.

"Крім бачення, куди ми хочемо прийти, треба розуміти, хто і як це буде робити. Реформам потрібні реформатори, а не навпаки", – додав голова МЗС.

Як відомо, напередодні Вакарчук виступив із відеозверненням. Відомий співак запевнив, що не має президентських амбіцій – хоча соціологи уже розглядають його кандидатуру.

Проте лідер гурту "Океан Ельзи" назвав 10 ключових кроків, необхідних для України, і закликав інших ділитися своїми думками та пропозиціями в соцмережах під хештегом #ЗнаюЯк.

Олена Рощенко, УП
Теми: Клімкінреформи
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