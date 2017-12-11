Климкин поддержал идею Вакарчука

Министр иностранных дел Павел Климкин поддержал призыв певца Святослава Вакарчука о том, какие шаги необходимы Украине.

"Очень поддерживаю призыв Вакарчука #ЗнаюЯк. Всегда считал, что нам нужна общественная дискуссия о том, каким должен быть наш украинский проект", – отметил он в Twitter.



"Кроме видения, куда мы хотим прийти, надо понимать, кто и как будет это делать. Реформам нужны реформаторы, а не наоборот", – добавил глава МИД.

Как известно, накануне Вакарчук выступил с видеообращением. Известный певец заверил, что не имеет президентских амбиций – хотя социологи уже рассматривают его кандидатуру.



Однако лидер группы "Океан Эльзы" назвал 10 ключевых шагов, необходимых для Украины, и призвал других делиться своими мыслями и предложениями в соцсетях под хэштегом #ЗнаюЯк.