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Климкин поддержал идею Вакарчука

Понедельник, 11 декабря 2017, 14:14

Министр иностранных дел Павел Климкин поддержал призыв певца Святослава Вакарчука о том, какие шаги необходимы Украине.

"Очень поддерживаю призыв Вакарчука #ЗнаюЯк. Всегда считал, что нам нужна общественная дискуссия о том, каким должен быть наш украинский проект", – отметил он в Twitter.

"Кроме видения, куда мы хотим прийти, надо понимать, кто и как будет это делать. Реформам нужны реформаторы, а не наоборот", – добавил глава МИД.

Как известно, накануне Вакарчук выступил с видеообращением. Известный певец заверил, что не имеет президентских амбиций – хотя социологи уже рассматривают его кандидатуру.

Однако лидер группы "Океан Эльзы" назвал 10 ключевых шагов, необходимых для Украины, и призвал других делиться своими мыслями и предложениями в соцсетях под хэштегом #ЗнаюЯк.

Алена Рощенко, УП
Темы: Климкинреформы
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