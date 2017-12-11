Яценюк заперечив, що щось загрожувало життю Януковича в 2014 році

Екс-прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що загрози життю і здоров'ю екс-президента Віктора Януковича в лютому 2014 року не було.

Про це він сказав під час судового засідання в Оболонському районному суді Києва, передають "Українські Новини".

"Ніякої інформації про загрозу життю і здоров'ю президента Януковичу не було. Це підтверджується ще і тим, що Янукович особисто відмовився від державної охорони", - сказав він.

Політик додав, що державна охорона налічувала кілька сотень особового складу.

Раніше повідомлялося, що екс-прем'єр Арсеній Яценюк на допиті в суді у справі про держзраду Віктора Януковича розповів, на підставі чого Верховна Рада 22 лютого 2014 року відняла у колишнього президента його повноваження.