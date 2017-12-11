Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Яценюк заперечив, що щось загрожувало життю Януковича в 2014 році

Понеділок, 11 грудня 2017, 15:22

Екс-прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що загрози життю і здоров'ю екс-президента Віктора Януковича в лютому 2014 року не було.

Про це він сказав під час судового засідання в Оболонському районному суді Києва, передають "Українські Новини".

"Ніякої інформації про загрозу життю і здоров'ю президента Януковичу не було. Це підтверджується ще і тим, що Янукович особисто відмовився від державної охорони", - сказав він.

Політик додав, що державна охорона налічувала кілька сотень особового складу.

Раніше повідомлялося, що екс-прем'єр Арсеній Яценюк на допиті в суді у справі про держзраду Віктора Януковича розповів, на підставі чого Верховна Рада 22 лютого 2014 року відняла у колишнього президента його повноваження.

Теми: ЯценюкЯнуковичсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Яценюк
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
Польща побудувала стіну на кордоні з Білоруссю. Де "стіна Яценюка"?
Зеленський каже, що старих політиків у його команді не побачать
Останні новини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: