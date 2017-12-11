Яценюк возразил, что что-то угрожало жизни Януковича в 2014 году

Экс-премьер Арсений Яценюк заявил, что угрозы жизни и здоровью экс-президента Виктора Януковича в феврале 2014 года не было.

Об этом он сказал во время судебного заседания в Оболонском районном суде Киева, передают "Українські Новини".



"Никакой информации об угрозе жизни и здоровью президента Януковича не было. Это подтверждается еще и тем, что Янукович лично отказался от государственной охраны", - сказал он.

Политик добавил, что государственная охрана насчитывала несколько сотен личного состава.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Арсений Яценюк на допросе в суде по делу о госизмене Виктора Януковича рассказал, на основании чего Верховная Рада 22 февраля 2014 отняла у бывшего президента его полномочия.