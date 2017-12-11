В Криму за активістів заплатили штрафи за "несанкціонований мітинг"

Активісти громадського об’єднання "Кримська солідарність" заплатили штрафи п’ятьох активістів за нібито несанкціонований мітинг 11 жовтня під час обшуків і затримань у бахчисарайській "справі Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Того дня були затримані в цілому дев’ять активістів. Всім їм були призначені штрафи. Сьогодні в рамках "Кримського марафону" ми здійснили оплату цих штрафів. Ці штрафи – це ніщо інше як боротьба з інакомисленням, тому я сподіваюся, що така підтримка, яку ми бачимо сьогодні, буде завжди", – розповів кримськотатарський активіст Сервер Мустафаєв.

Троє з тих, кому призначили штрафи – Рефат Асанов, Ельнур Асанов і Ернест Ібрагімов – близькі родичі заарештованого у "справі Хізб ут-Тахрір" Марлена Асанова.

Ще двох активістів – Руслана Білялова і Ескендера Люманова затримали біля будинку іншого фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" Сейрана Салієва.

Справа стосується 11 жовтня, коли в Бахчисараї в будинках кримських татар російські силовики провели обшуки. Вони затримали людей, які прийшли до будинків, де відбувались обшуки. Пізніше стало відомо, що затримані отримали тілесні ушкодження.

Увечері того ж дня підконтрольний Кремлю суд присудив адміністративні штрафи в розмірі від 10 тисяч до 20 тисяч рублів для дев'яти активістів, яких затримали російські силовики під час обшуків у будинках кримських татар.