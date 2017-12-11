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В Крыму за активистов заплатили штрафы за "несанкционированный митинг"

Понедельник, 11 декабря 2017, 21:16

Активисты общественного объединения "Крымская солидарность" заплатили штрафы пятерых активистов за якобы несанкционированный митинг 11 октября во время обысков и задержаний по бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"В тот день были задержаны в общей сложности девять активистов. Всем им были назначены штрафы. Сегодня в рамках "Крымского марафона" мы осуществили оплату этих штрафов. Эти штрафы - это ничто иное как борьба с инакомыслием, поэтому я надеюсь, что такая поддержка, которую мы видим сегодня, будет всегда", - рассказал крымскотатарский активист Сервер Мустафаев.

Трое из тех, кому назначили штрафы - Рефат Асанов, Эльнур Асанов и Эрнест Ибрагимов - близкие родственники арестованного по "делу Хизб ут-Тахрир" Марлена Асанова.

Еще двое активистов - Руслана Билялова и Эскендера Люманова задержали у дома другого фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Сейрана Салиева.

Дело касается 11 октября, когда в Бахчисарае в домах крымских татар российские силовики провели обыски. Они задержали людей, которые пришли в дома, где происходили обыски. Позже стало известно, что задержаны получили телесные повреждения.

Вечером того же дня подконтрольный Кремлю суд приговорил административные штрафы в размере от 10 000 до 20 000 рублей для девяти активистов, задержанных российскими силовиками во время обысков в домах крымских татар.

Темы: КрымРосcиякрымские татары
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