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Луценко про "плівки Курченка": Прослуховували й офіцера ФСБ

Вівторок, 12 грудня 2017, 00:04

У ході спецоперації ГПУ і СБУ прослуховували не лише олігарха-втікача Сергія Курченка, лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, його соратника Северіона Дангадзе, а й офіцера ФСБ Росії.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко в ефірі програми "Свобода слова", передає Укрінформ.

"У нашій справі ми прослуховували офіцера ФСБ, самого Курченка, Северіона Дангадзе - помічника Саакашвілі, а потім і сам Саакашвілі із свого мобільного телефону подзвонив Курченку, це зафіксовано", - підкреслив Луценко.

"У нас є пристрій, який записував, два свідки, які передавали кошти під нашим контролем, записи. І технічна, і фоноскопічна експертиза може бути проведена разом із закордонними фахівцями. Цього буде достатньо для серйозного досудового слідства", - наголосив генпрокурор.

"Ми готові залучити іноземних експертів з ФБР або Скотланд-Ярду для того, щоб вони разом з нашими експертами перевірили справжність цих плівок. І я впевнений, що це потрібно і можна буде зробити", – цитує Луценка "Громадське ТБ".

Як відомо, 5 грудня генеральна прокуратура оприлюднила запис начебто розмови екс-президента Грузії Міхаіла Саакашвілі і Сергія Курченка, де Саакашвілі начебто домовляється з ним про співпрацю. 

4 грудня правоохоронці арештували одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Прокуратура стверджує, що він "за узгодженням з самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до Курченка, що переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування".

Теми: СаакашвіліКурченкоЛуценкоГенпрокуратура
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