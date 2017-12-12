Луценко о "пленках Курченко": Прослушивали и офицера ФСБ

В ходе спецоперации ГПУ и СБУ прослушивали не только беглого олигарха Сергея Курченко, лидера "Руха новых сил" Михэила Саакашвили, его соратника Севериона Дангадзе, но и офицера ФСБ России.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире программы "Свобода слова", передает Укринформ.

"В нашем деле мы прослушивали офицера ФСБ, самого Курченко, Севериона Дангадзе - помощника Саакашвили, а потом и сам Саакашвили со своего мобильного терлефона позвонил Курченко, это зафиксировано", - подчеркнул Луценко.

"У нас есть устройство, которое записывало, два свидетеля, которые передавали средства под нашим контролем, записи. И техническая, и фоноскопическая экспертиза может быть проведена совместно с зарубежными специалистами. Этого будет достаточно для серьезного досудебного следствия", - отметил генпрокурор.

"Мы готовы привлечь иностранных экспертов ФБР или Скотланд-Ярда для того, чтобы они вместе с нашими экспертами проверили подлинность этих пленок. И я уверен, что это нужно и можно будет сделать", – цитирует Луценко "Громадське ТБ".

Как известно, 5 декабря Генеральная прокуратура обнародовала запись якобы разговора экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и Сергея Курченко, где Саакашвили якобы договаривается с ним о сотрудничестве.

4 декабря правоохранители арестовали одного из лидеров "Движения новых сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.

Прокуратура утверждает, что он "по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо в Курченко, что скрывается от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки".