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КВУ: Дві парламентські сили можуть ухилятися від сплати податків

Вівторок, 12 грудня 2017, 13:06

"Радикальна партія Олега Ляшка" та "Народний Фронт" не мають жодної офіційно зареєстрованої місцевої організації партії.

Про це повідомляє ВГО "Комітет виборців України".

"РПЛ та НФ формально мають осередки, однак де-факто вони є штучними утвореннями, які не здатні вести повноцінну діяльність ні у виборчий, ані у міжвиборчий періоди. Із понад 700 осередків РПЛ та 600 осередків НФ жоден не має статусу юридичної особи", - розповів голова КВУ Олексій Кошель.

Він зазначив, що це призводить до того, що тисячі людей із регіональних структур партій змушені або працювати у тіні, або не проводити активної діяльності.

"Важко уявити, щоб центральна бухгалтерія партії оплачувала кожну гривню витрат місцевих організацій. І якщо звіти інших партій нараховують сотні сторінок інформації про їхні місцеві організації, то вказані політичні сили обмежуються лише одним документом", - сказав Кошель.  

В КВУ також повідомили, що місцеві організації зі статусом юросіб мають: ВО "Батьківщина" - 655, "Опозиційний блок" - 76, "Самопоміч" - 74, БПП "Солідарність" - 29.

 

В ГО зазначають, що Закон "Про політичні партії в Україні" дозволяє існування осередків партій без статусу юридичних осіб, однак це не сприяє належній роботі регіональних структур, свідчить про  централізований характер управління та може бути спробою тінізації партійного життя.

"По-перше, місцеві організації партій без статусу юридичних осіб не здатні здійснювати повноцінну господарську та фінансову діяльність. Зокрема, через відсутність відкритих рахунків у банках… По-друге, це дозволяє політичним партіям в ручному режимі висувати кандидатів на місцевих виборах", - повідомляють у КВУ

Там також додають, що партії у такий спосіб уникають звітування перед НАЗК.  Закон зобов’язує партії звітувати перед НАЗК не лише про власну діяльність, але й про діяльність їх місцевих організацій. Однак лише за умови, що вони мають статус юридичних осіб. В іншому випадку звітування не відбувається.

Українська правда
Теми: Радикальна партіяНародний фронтпартіїподатки
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