КИУ: Две парламентские силы могут уклоняться от уплаты налогов

"Радикальная партия Олега Ляшко" и "Народный Фронт" не имеют ни одной официально зарегистрированной местной организации партии.

Об этом сообщает ВОО "Комитет избирателей Украины".

"РПЛ и НФ формально имеют ячейки, однако де-факто они являются искусственными образованиями, которые не способны вести полноценную деятельность ни в избирательный, ни в межизбирательный период. Из более 700 ячеек РПЛ и 600 ячеек НФ никто не имеет статуса юридического лица", - рассказал глава КИУ Алексей Кошель.

Он отметил, что это приводит к тому, что тысячи людей из региональных структур партий вынуждены либо работать в тени, или не проводить активной деятельности.

"Трудно представить, чтобы центральная бухгалтерия партии оплачивала каждую гривну затрат местных организаций. И если отчеты других партий насчитывают сотни страниц информации об их местных организациях, то указанные политические силы ограничиваются лишь одним документом", - сказал Кошель.

В КИУ также сообщили, что местные организации со статусом юрлиц имеют ВО "Батькивщина" - 655, "Оппозиционный блок" - 76, "Самопомощь" - 74, БПП "Солидарность" - 29.

В ОО отмечают, что Закон "О политических партиях в Украине" позволяет существование ячеек партий без статуса юридических лиц, однако это не способствует надлежащей работе региональных структур, свидетельствует о централизованном характере управления и может быть попыткой тенизации партийной жизни.

"Во-первых, местные организации партий без статуса юридических лиц не способны осуществлять полноценную хозяйственную и финансовую деятельность. В частности, из-за отсутствия открытых счетов в банках... Во-вторых, это позволяет политическим партиям в ручном режиме выдвигать кандидатов на местных выборах", - сообщают в КИУ

Там также добавляют, что партии таким образом избегают отчетности перед НАПК. Закон обязывает партии отчитываться перед НАПК не только о собственной деятельности, но и о деятельности их местных организаций. Однако только при условии, что они имеют статус юридических лиц. В противном случае отчетности нет.