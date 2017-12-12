Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГПУ объяснили позицию по Довгому: подозрение нужно доработать

Вторник, 12 декабря 2017, 14:20

В Генеральной прокуратуре отрицают, что изменили позицию по делу народного депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого и не видят состава преступления.

Об этом говорится в комментарии, который разместил в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"Любые заявления о том, что в Генпрокуратуре Украины якобы не видят состава преступления в действиях О.С. Довгого, не соответствуют действительности.

Лысенко отмечает, что Генпрокуратура направила Специализированной антикоррупционной прокуратуре "существенные замечания к подготовленному подозрению народному депутату О.С. Довгому".

"В письме указывалась необходимость устранения ряда неточностей и ошибок в тексте подозрения, а само подозрение должно быть доработано", – говорит пресс-секретарь.

"Указанные замечания касались прежде всего необходимости приведения подозрения в соответствие с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Никаких вопросов о наличии или отсутствии в действиях О.С. Довгого состава преступления в письме к САП не было", – отметили в ГПУ.

Лысенко также отмечает, что пока в Генеральную прокуратуру доработанный текст подозрения Довгому не поступал.

Как сообщалось, по данным источников "Украинской правды", ГПУ сообщила антикоррупционной прокуратуре письмом за подписью заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, что в деле Довгого "нет состава преступления".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДовгийГенпрокуратураАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Довгий
Что такое сооплата за медуслуги и кому она выгодна. Разбор инициативы Довгого и Радуцкого
Скандальный нардеп Довгий обошел "слугу народа" на Кировоградщине
Дерибан земли для Иванющенко: от суда освободили чиновников из дела Довгого
Последние новости
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:38
С начала большой войны долги населения за электроэнергию выросли на 15 миллиардов
15:37
фотоНацгвардейцы взяли в плен 7 оккупантов
15:36
фотоРоссияне попали в многоквартирный дом в Орехове: уничтожили целый подъезд
15:30
Украина начала переговоры о поддержке партнерами возврата беженцев - Минэкономики
15:15
В МИД Польши против склонения Украины к уступкам Кремлю: "Карманных Чемберленов" хватает
15:08
С конца января в некоторых школах Киевщины будут дежурить офицеры безопасности – полиция
15:07
Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
Все новости...
Реклама: