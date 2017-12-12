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РосЗМІ: Путін піде на вибори самовисуванцем

Вівторок, 12 грудня 2017, 14:48

Чинний президент Росії Володимир Путін може піти на президентські вибори в 2018 році як самовисуванець.

Про це повідомляє російське "РБК" з посиланням на федеральних чиновників і джерела в адміністрації президента РФ.

За даними видання, тема самовисування Володимира Путіна піднімалася на семінарі для губернаторів і заступників повпредів президента з внутрішньої політики в Підмосков'ї на початку грудня.

"Про це прямо не говорилося, однак там попередили, що потрібно готуватися до збору підписів", - повідомили агентству джерела.

Також вони уточнили, що ініціативна група на підтримку самовисування Путіна, швидше за все, збереться після з'їзду "Єдиної Росії", а друк підписних листів пройде 31 грудня.

"Інструктаж бригадирів збирачів підписів і сам збір можуть початися 8 січня, відразу після новорічних канікул. Здача підписів запланована на 20-і числа січня", - сказано в публікації.

Крім того, з посиланням на співрозмовників в АП, повідомляється, що у Кремлі пріоритетним форматом висунення Путіна вважається самовисування, "але про всяк випадок опрацьовувався і сценарій висунення від "Єдиної Росії".

Як відомо, 6 грудня президент Росії Володимир Путін оголосив про участь у виборах президента в четвертий раз.

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не буде конкурентом Путіну на президентських виборах.

Вибори президента Росії пройдуть в березні 2018 року.

Як відомо, про намір брати участь в них оголосили співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак та ще дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова та головний комуніст Росії Геннадій Зюганов.

Теми: РосіяПутінпрезидентвибори
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