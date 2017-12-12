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Вибори глави Конституційного суду знову зірвано

Вівторок, 12 грудня 2017, 17:25
Вибори глави Конституційного суду знову зірвано

Судді Конституційного суду вчергове не змогли обрати собі голову під час пленарного засідання 12 грудня.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті КС.

"Вибори голови Конституційного Суду України не відбулися (не були висунуті кандидатури)", – йдеться там.

Також зазначається, що на пленарному засіданні у вівторок судді не схвалили й Регламент КС.

Водночас, за інформацією джерела агентства "Укрінформ" у КСУ, питання обрання голови було включене до порядку денного у понеділок вдень, 11 грудня.

"Іще в кінці минулого тижня на сайті Конституційного суду не було ніякої інформації про обрання голови. Питання включення виборів 12 грудня з'явилося на сайті лише у понеділок в день. Очевидно, бажання провести вибори голови Конституційного суду виникло спонтанно, тому немає нічого дивного, що воно не реалізувалося", – зазначив співрозмовник.

Водночас джерело "Українських новин" зазначає, що наступну спробу суд здійснить за місяць.

Відповідно до законодавства, КС мав обрати голову суду до 18 травня 2017 року.

В травні суд не зміг на виборах обрати голову, оскільки претендентам не вистачило більшості голосів.

2 листопада вибори глави КС також були зірвані.

У КСУ працює 14 повноважних суддів. Для обрання голови необхідна проста більшість, тобто за кандидата має проголосувати не менше  8 суддів.

Наразі обов'язки голови КСУ виконує найстарший суддя за віком Кривенко Віктор Васильович.

Впродовж 2017 року Конституційний суд ухвалив лише одне рішення.

Крім цього вже більше 2 років триває розгляд люстраційного закону всупереч дозволеному 1 календарному місяцю.

Відсутність затвердженого Регламенту унеможливлює старт розгляду конституційних скарг від громадян.

На початку грудня стало відомо, що четверо діючих суддів КСУ звернулись до в.о. голови Кривенка із застереженням, що Конституційний суд може стати порушником Конституції  та поставити під сумнів легітимність своєї діяльності.

Валентина Романенко, УП
Теми: КС
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