Хроніка 13 грудня. Газові погрози Росії та рандеву Савченко з ватажками "Л/ДНР"

Найцікавіше: 2001. Медведчука звільнили з посади першого віце-спікера Ради 2004. Янукович "глибоко розчарувався" в Кучмі 2005. "Газпром" анонсував "Першу українсько-російську газову війну" 2016. Савченко ділиться враженнями від зустрічі з Захарченком та Плотницьким

2001, четвер

– Депутати звільнили Віктора Медведчука з посади першого заступника голови ВР. За це рішення проголосували 234 народні обранці, проти – 50 з 396 зареєстрованих у залі. Причиною відставки стало "невиконання належним чином покладених на нього, як першого віце-спікера, обов'язків".

2002, п'ятниця

– Президент Леонід Кучма призначив Юрія Загороднього першим заступником голови АП. Новий заступник Віктора Медведчука на той момент був членом політбюро СДПУ(о).

– Прокурору Донецької області Віктору Пшонці винесено догану за незабезпечення належного нагляду за розслідуванням кримінальної справи по факту вбивства журналіста Ігоря Александрова, повідомив генпрокурор Святослав Піскун.

2004, понеділок

– Президент вніс до парламенту кандидатуру Володимира Стельмаха на посаду голови Нацбанку, повідомив спікер ВР Володимир Литвин.

У грудні 2002 року Стельмах змушений був подати у відставку, щоб його місце зайняв Сергій Тігіпко.

– "У нас абсолютно розійшлися точки зору, і я отримав глибоке розчарування в цій людині", – заявив кандидат у президенти Віктор Янукович, коментуючи своє ставлення до президента Леоніда Кучми.

2005, віторок

– Голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що, якщо переговори між Україною і Росією не завершаться до 1 січня 2006 року, постачання газу в Україну буде припинено.

У ніч на 1 січня 2006 року "Газпром" зупинив постачання Україні газу.

4 січня сторонам вдалося підписати договір, за яким ціна за 1 тисячу кубометрів газу стала 95 доларів, тобто збільшилася фактично вдвічі.

Цей конфлікт отримав назву "Першої українсько-російської газової війни".

2006, середа

– Фракція "Наша Україна" звинуватила "антикризову коаліцію" та уряд Віктора Януковича в намаганні встановити в Україні "режим олігархії", узурпувати владу та провести "повзучий" конституційний переворот.

"100 днів свавілля показують, що узурпація влади може дійти до таких меж, коли правління Лукашенка в сусідній державі може здаватися для нас дуже демократичним", – вважають "нашоукраїнці".

2007, четвер

– СБУ порушила кримінальну справу за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами Міністерства транспорту і зв’язку. На допит викликано голову Мінтрансу Миколу Рудьковського.

Епізод, за яким Рудьковський отримав виклик в СБУ, стосувався поїздки "Київ – Париж – Київ" на приватному чартерному літаку, яку він здійснив з 9 по 12 червня 2007 року, оплативши цей рейс за рахунок міністерства.

2009, неділя

– Прем'єр Юлія Тимошенко виступила за внесення змін до Конституції, які б зміцнили президентську гілку влади. Про це вона сказала, виступаючи у Львові на концерті "З Україною в серці".

2010, понеділок

– Генпрокуратура закінчила досудове слідство в кримінальній справі за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

– Телеведучого та журналіста УП Мустафу Найєма затримали співробітники підрозділу "Беркут".

"Вони його затримали силою, пояснивши це тим, що він – "лицо кавказской национальности", і повели в Подільське райуправління", – розповіла свідок інциденту, журналіст Тетяна Даниленко. Згодом Найєма таки відпустили.

2011, вівторок

– "Якщо нам доведеться платити 400 доларів за газ, ми будемо їх платити: у нас немає іншого виходу", – заявив журналістам прем'єр Микола Азаров.

– Судові справи, порушені проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко, за словами комісара ЄС Штефана Фюле, демонструють "вибіркове правосуддя". Про це написав у своєму блозі на УП посол Великої Британії в Україні Лі Тернер.

2012, четвер

– Верховна Рада підтримала кандидатуру Микола Азарова на посаду прем'єра. За це рішення проголосували 252 депутати.

2013, п'ятниця

– Хроніка Революції Гідності.

Суд випустив вісім із дев’яти "в'язнів Банкової".

Єгора Превіра, також затриманого 1 грудня 2013 року на вулиці Банковій, залишено під частковим домашнім арештом.

Майдан вирішив направити лідерів трьох опозиційних партій до палацу "Україна" для участі в круглому столі з Віктором Януковичем.

Лідери опозиції мають "переказати Януковичу вимоги": насамперед, звільнення та закриття кримінальних справ щодо всіх учасників акції протесту.

Крім того, серед вимог Майдану – покарання міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та інших працівників МВС за застосування сили проти мирних демонстрантів. Третя вимога – відставка уряду Миколи Азарова, який несе політичну відповідальність за застосування сили.

– Президент Віктор Янукович дав зрозуміти, що відставки уряду Азарова не буде. Про це він сказав під час своєї зустрічі з "провладними студентами", повідомила його прес-служба.

2014, субота

– Щонайменше 4634 людини загинули від рук терористів у східних областях України, понад 10000 зазнали поранень. Про це йдеться у звіті управління ООН з координації гуманітарних питань.

Згідно з документом, понад 540 тисяч людей змушені були переїхати з Донбасу у безпечніші регіони, ще стільки ж покинули територію України.

– Президент Петро Порошенко підписав указ про прийняття до громадянства України Екатерини Згуладзе-Глуксманн, яка претендує на посаду першого заступника міністра внутрішніх справ.

Ека Згуладзе працювала на посаді першого заступника глави МВС України з 17 грудня 2014-го по 11 травня 2016 року.

2016, вівторок

– Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не зміг сказати, чи був на прийомі в Кремлівському палаці Дмитро Уткін, відомий як "Вагнер", який, за повідомленням ЗМІ, брав участь у бойових діях на Донбасі.

Приватна військова компанія "ПВК Вагнера" відправляла воювати людей не тільки Донбас, а й у Сирію.

– "Зустріч пройшла у тристоронньому форматі за присутності російської сторони і білоруської організаційної сторони. Вона відбувалася три години, з третьої до шостої вечора. Закінчилася, я вважаю, що на позитивній ноті", – прокоментувала нардеп Надія Савченко свою зустріч з ватажками донбаських бойовиків Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

– Голові Центрвиборчкому Михайлу Охендовському вручили повідомлення про підозру. Про це УП повідомила прес-секретар Національного антикорупційного бюро Світлана Оліфіра.

Вона зазначила, що підозру вручили в аеропорту "Бориспіль", куди керівник ЦВК прилетів з Киргизстану після спостереження за тамтешніми виборами та референдумом.

НАБУ і САП встановили, що Охендовський як член ЦВК у 2012 році здійснив шість виїздів за кордон з метою, як вказано у документах про відрядження, "ознайомлення з виборчим законодавством". Досудове слідство вважає ці поїздки винагородою від Партії регіонів.

Олег Поліщук, для УП