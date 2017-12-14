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Затриманий у Криму Дегерменджі потрапив у реанімацію

Четвер, 14 грудня 2017, 00:19

Один з кримських татар, затриманих 23 листопада у так званій "справі вимагачів", Бекір Дегерменджі потрапив у реанімацію.

Про це УП повідомили у Меджлісі кримськотатарського народу.

"За словами лікарів, його стан вкрай важкий. Протягом п'яти днів ми вимагали перевести його з СІЗО в лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги, але нас запевняли, що впораються", - повідомили у Меджлісі.

У разі хвороби з СІЗО Сімферополя можна потрапити тільки в реанімацію.

Раніше адвокат Едем Семедляєв повідомив, що  Бекір Дегерменджі знаходиться в дуже важкому стані, йому потрібна вентиляція легенів.

23 листопада в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу). 

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

Олексій Павлиш, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: кримські татариКрим
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