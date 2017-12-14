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Задержанный в Крыму Дегерменджи попал в реанимацию

Четверг, 14 декабря 2017, 00:19

Один из крымских татар, задержанных 23 ноября по так называемому "делу вымогателей", Бекир Дегерменджи попал в реанимацию.

Об этом УП сообщили в Меджлисе крымскотатарского народа.

"По словам врачей, его состояние крайне тяжелое. В течение пяти дней мы требовали перевести его из СИЗО в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи, но нас уверяли, что справятся", - сообщили в Меджлисе.

В случае болезни из СИЗО Симферополя можно попасть только в реанимацию.

Ранее адвокат Эдем Семедляев сообщил, что Бекир Дегерменджи находится в очень тяжелом состоянии, ему нужна вентиляция легких.

23 ноября в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов. Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Ей стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги у турка.

Алексей Павлыш, УП

Темы: крымские татарыКрым
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