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Путін відповів американському ЗМІ: Ви нормальні люди?

Четвер, 14 грудня 2017, 12:31

Президент Росії Володимир Путін зневажливо відповів на питання журналіста американського інформагентства Associated Press.

Журналіст запитала, чи підтримає Росія більш жорсткі санкції проти КНДР, що могло б поліпшити відносини Росії і США.

"Цікаві ви хлопці, ха...", - сказав Путін.

"Ви не звернули уваги, що ваші конгресмени, сенатори, вони так добре виглядають, красиво, костюми у них, сорочки... вони начебто розумні люди… Вони нас поставили в один ряд з Північною Кореєю та Іраном.

І при цьому в той же час підштовхують президента, щоб він умовив нас разом з вами вирішувати проблеми Північної Кореї і іранської ядерної програми ... Нормальні люди, ні?" - додав глава РФ.

Він назвав питання "за рівнем здорового глузду".

"Ну, дивно, погодьтеся, чесне слово. Це якось за рівнем здорового глузду", - сказав Путін.

За його словами, він намагається "конструктивно працювати з усіма щодо найбільш злободенних питаннях у сфері міжнародної безпеки".

"Намагаємося не надувати губи, не ображатися на когось за незрозумілі нам, чесно кажучи, іноді рішення. Але що стосується Північної Кореї – наша позиція відома. Ми не визнаємо ядерного статусу Північної  Кореї", - сказав Путін.

Однак він вважає, що Захід спровокував Пхеньян на вихід з угод по зброї, а після історії з Лівією та Іраком, Корея не бачить іншого виходу, як захищатися.

"По обидва боки потрібно припинити нагнітання ситуації. Це надзвичайно небезпечна річ. Навіть якщо припустити, що США будуть наносити удари – навіть не ядерними засобами – а високоточною зброєю. А куди будете бити? Що ЦРУ знає точно, де які удари наносити одним ударом?

А там досить одного пуску зі сторони Північної Кореї, щоб наслідки були катастрофічними", - підсумував Путін.

Як відомо, Північна Корея заявила про успішне випробування міжконтинентальної ракети Hwasong-15. Вона піднялася на висоту майже 4500 км і пролетіла 960 км, впавши у виключній економічній зоні Японії.

КНДР неодноразово погрожувала запустити ракети в напрямку території США.

У відповідь на ці та інші загрози президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий до будь-якого сценарію розвитку подій.

Пізніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати готові почати переговори про ядерне роззброєння Північної Кореї без попередніх умов.

А Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав розробляти більше ядерної зброї.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінКНДРядерна зброяСША
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