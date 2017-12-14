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Путін розповів подробиці переговорів із Медведчуком про заручників

Четвер, 14 грудня 2017, 12:50

Президент Росії Володимир Путін підтвердив готовність до обміну українських заручників на Донбасі на осіб зі списків представників ОРДЛО.

Про це розповів в прямому ефірі на щорічній підсумковій прес-конференції, відповідаючи, відповідаючи на комплексне запитання українського кореспондента УНІАН Романа Цимбалюка.

"За дорученням президента Порошенка цим займається пан Медведчук, який був запрошений патріархією в єрусалимський монастир і там звернувся з проханням, оскільки обмінів давно не було, вплинути на "керівництво" "Л/ДНР" з тим, щоб вони погодилися на цей обмін", - сказав президент РФ.

"Ми провели цю роботу. Я навіть по-моєму вперше взагалі з ними розмовляв. Вони погодилися", - заявив Путін.

Потім, за його словами, Віктор Медведчук "за узгодженням з українською стороною привіз список".

"67 осіб з одного боку і близько 300 чи щось на кшталт - з іншого. Це був український список. І з ним погодилися. Я хочу, що б ви зрозуміли, що це саме так. Я нічого не перекручую", - заявив Путін.

"Потім раптом сказали: ні, це недобре, ми повинні цей список змінити. І знову взяли все зупинили. Слухайте, ну давайте зробимо це врешті-решт. Потім можна і далі піти... Треба дійсно напередодні Нового року і Різдва зробити цей добрий крок назустріч людям", - сказав президент РФ.



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Як відомо 13 грудня представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ в Мінську Ірина Геращенко відзначала, що дата обміну заручниками поки не узгоджена, оскільки українська сторона не може силою відправити на окуповані території Донбасу заручників, які не хочуть туди повертатися.

5 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі щодо Донбасу Мартін Сайдік заявив, що сторони конфлікту не визначилися з датою обміну утримуваних осіб.

Разом з тим, підкреслив він, сторони взяли на себе зобов'язання здійснити обмін утримуваних осіб до новорічних та різдвяних свят.

Валентина Романенко, УП
Теми: заручникиОРДЛОПутін
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