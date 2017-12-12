Кучма: Проблема обміну – заручники не хочуть повертатися в ОРДЛО

Запитувані ватажками ОРДЛО заручники не бажають повертатися на непідконтрольні Києву території Донбасу.

Про це сказав журналістам у вівторок представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, переговорний процес щодо обміну заручниками за формулою "306 на 74" зіткнувся з низкою проблем.

"Я думаю, що і дата є, і списки затверджені - 74 і 306, але коли доходить справа до конкретних прізвищ, то починаються проблеми. Будемо сподіватися, що вони будуть вирішені", - заявив екс-президент.

Він додав, що ця ситуація досить делікатна, щоб детально обговорювати її.

"Сам президент (Петро Порошенко - ред.) Опікується цим питанням... Хотілося б усім, щоб до свят вони потрапили додому", - сказав Кучма.

За його словами, основна проблема полягає в тому, що багато людей зі списку запитуваних представниками ОРДЛО не бажають повертатися на окуповані території.

"Тут починається, що ми не можемо домовитися з протилежною стороною, тому що не хочуть. Хоча я думаю, що домовленості обов'язково будуть досягнуті", - зазначив представник України в ТКГ.

Він також висловив переконання, що необхідно вирішити це питання навіть шляхом компромісів, але не таким, який би відбився на кількості людей.

Кучма вважає, що президент РФ Володимир Путін, погоджуючись на обмін, намагається показати, що виступає за "дипломатичне, мирне вирішення проблем окупованих територій Донбасу".

Як відомо, 5 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі щодо Донбасу Мартін Сайдік заявив, що сторони конфлікту не визначилися з датою обміну утримуваних осіб.

Разом з тим, підкреслив він, сторони взяли на себе зобов'язання здійснити обмін утримуваних осіб до новорічних та різдвяних свят.

29 листопада на переговорах у Мінську сторони конфлікту на Донбасі домовились про формат обміну полоненими.