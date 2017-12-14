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В полиции сообщили, сколько людей ищут за преступления против Майдана

Четверг, 14 декабря 2017, 15:15

В международном розыске за преступления против Майдана находятся 22 человека.

Об этом говорится в ответе Национальной полиции на запрос "Украинской правды".

"Департаментом уголовного розыска принимаются меры по розыску 22 человек, подозреваемых в совершении уголовных преступлений в отношении участников акций протеста, которые проходили в Киеве с ноября 2013 по март 2014 года", - говорится в ответе.

Отмечается, что данные лица находятся в международном розыске и скрываются на территории Российской Федерации. 

 

В то же время в полиции не ответили на вопрос УП о том, сколько человек разысканы и сколько человек сняты с розыска и по каким причинам.

"Украинская правда" обращалась с запросом в Генпрокуратуру, но получила ответ от Нацполиции.

Мы также обратились с вопросами о разыскиваемых в СБУ, однако там сообщили, что не осуществляли досудебного расследования уголовных производств по Майдану.

Как сообщалось, Интерпол снял с международного розыска бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-заместителя министра МВД Виктора Ратушняка.

Позже с международного розыска сняли так называемого "лесника Януковича" Виктора Сивца, который, по данным правоохранителей, скрывается в России.

Ранее начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что на сегодня расследуются более 3 тысяч преступлений, совершённых во время Майдана.

"О подозрении сообщили 380 лицам, обвинительные акты по 239 направлены в суд. 48 человек признаны виновными. Один человек отбывает реальный срок за решёткой", - сказал Горбатюк.

Также он добавил, что в розыске находится 110 подозреваемых.

Ирина Балачук, УП
Темы: МайданрозыскполицияИнтерпол
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