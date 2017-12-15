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Московский суд признал Улюкаева виновным в получении $2 млн. взятки

Пятница, 15 декабря 2017, 10:57

Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева виновным в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Об этом сообщает Дождь.

Отмечается, что судья Лариса Семенова посчитала, что "вина Улюкаева доказана" и "подтверждается собранными доказательствами". 

Прокуратура попросила приговорить Улюкаева к 10 годам строго режима и штрафу в 500 миллионов рублей. 

О том, какое наказание суд назначит Улюкаеву, станет известно в конце оглашения приговора.

Как известно, в ночь на 15 ноября 2016 года Улюкаев был задержан.

Следком РФ обвиняет Улюкаева в вымогательстве взятки и в особо крупном размере. Как заявляет СК, Улюкаев был задержан при получении 2 миллионов долларов.

По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя ПАО "НК "Роснефть" в качестве взятки денежные средства за выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению ПАО "НК "Роснефть" государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть".

При этом обвиняемый высказал угрозы, используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании.

Сам Улюкаев утверждал, что не знал, что в сумке были деньги, и настаивал, что невиновен. 

О вымогательстве взятки в своих показаниях рассказал Сечин. Суд четыре раза вызывал его на допрос, однако глава "Роснефти" не явился на суд. 

В суде показания дал генерал Олег Феоктистов – бывший замначальника Управления собственной безопасности ФСБ.

Именно он в ноябре прошлого года был прикомандированным сотрудником ФСБ в "Роснефти", возглавлял службу безопасности компании и руководил операцией по задержанию Улюкаева. Но его допрос в суде прошел в закрытом режиме.

Улюкаев попросил проверить Феоктистова и Сечина на ложный донос. По его словам, Сечин отказался приходить на заседания суда, поскольку "осознавал последствия" дачи ложных показаний.

Он попросил у суда оправдательный приговор для себя, а процесс назвал провокацией со стороны Сечина.  

Темы: ПутинРосcиякоррупция
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