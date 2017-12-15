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Знущання над Дегерменджі: МЗС звернулося з вимогою до окупантів

П'ятниця, 15 грудня 2017, 11:42

Як відомо, 57-річний кримськотатарський активіст Бекір Дегерменджі, якого утримують в СІЗО в Криму за сфабрикованою справою про нібито вимагання, потрапив у реанімацію.

Його стан вкрай важкий, у нього набряк легенів і серцева недостатність. На даний момент він знаходиться в медикаментозному сні на штучній вентиляції легенів.

За інформацією родичів і адвоката, ув’язнений знаходиться в 7 міській лікарні Сімферополя, де його в несвідомому стані тримають в наручниках.

До палати не допускають дружину Дегерменджі і адвоката, троє де-факто представників поліції знаходяться біля палати, біля самої лікарні велика кількість так званих правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що в Сімферополі затримали кількох членів Меджлісу кримськотатарського народу за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Згодом стало відомо, що після затримань кримських татар в окупованому Криму на 83 році життя померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

В МЗС України заявили, що вимагають від РФ припинити знищення корінного народу Криму

Українська правда

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Теми: Кримкримські татариМЗС
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