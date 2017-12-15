Издевательства над Дегерменджи: МИД обратился с требованием к оккупантам

Как известно, 57-летний крымскотатарский активист Бекир Дегерменджи, которого удерживают в СИЗО в Крыму по сфабрикованному делу о якобы вымогательстве, попал в реанимацию.

Состояние Дегерменджи крайне тяжелое, у него отек легких и сердечная недостаточность. На данный момент он находится в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких.

По информации родственников и адвоката, заключенный находится в 7 городской больнице Симферополя, где его в бессознательном состоянии держат в наручниках.

В палату не допускают жену Дегерменджи и адвоката, трое де-факто представителей полиции находятся у палаты, у самой больницы большое количество так называемых правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Симферополе задержали нескольких членов Меджлиса крымскотатарского народа за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Впоследствии стало известно, что после задержаний крымских татар в оккупированном Крыму на 83 году жизни скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

В МИД Украины заявили, что требуют от РФ прекратить уничтожение коренного народа Крыма.