У Медведчука кажуть, що суд зобов'язав поліцію взятися за "Радіо Свобода"

Проект "Український вибір" заявляє, що Печерський райсуд Києва 1 грудня зобов'язав поліцію відкрити кримінальне провадження проти видання "Радіо Свобода".

Про це йдеться на сайті проекту.

"Позиція Віктора Медведчука підкріплена рішенням Печерського районного суду м. Києва від 1 грудня 2017 року. Суд зобов'язав Національну поліцію внести відомості про кримінальне правопорушення, скоєне журналістами "Радіо Свобода", до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - наголошується в заяві.

В "Українському виборі" наполягають, що журналісти видання не мали права втручатися в приватне життя керівника проекту Віктора Медведчука, оскільки він не є "особою, уповноваженою на виконання функцій держави".

В поліції "Українській правді" повідомили, що наразі це судове рішення до них не надходило.

Як відомо, чотирьом охоронцям Віктора Медведчука підготували підозри про побиття журналістів програми "Схеми". Пізніше одному з них підозру оголосили.

Журналісти програми "Схеми" опублікували відео інциденту, який стався 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту "Київ".

Знімальна група у складі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка і оператора Кирила Лазаревича (псевдо Бен Ціон Лазаревич) чекала на приліт із Росії Віктора Медведчука.

Проте їм завадили: журналістів штовхали, били, відбирали камеру. Вони впевнені, що напад вчинили охоронці Медведчука.

Водночас юристи Медведчука звернулися до суду з вимогою зобов’язати Нацполіцію відкрити провадження щодо втручання журналістів у приватне життя бізнесмена. "Схеми" розцінюють це як тиск.

Редакція готова надати докази того, що Медвечук є публічною особою, а його охорона заважала знімальній групі виконувати свою законну роботу.

"Схеми" заперечують твердження проросійської організації "Український вибір" про те, що її журналісти незаконно знімали перельоти Віктора Медведчука.

Євген Кізілов, УП