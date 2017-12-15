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У Медведчука говорят, что суд обязал полицию взяться за "Радио Свобода"

Пятница, 15 декабря 2017, 15:09

Проект "Украинский выбор" заявляет, что Печерский райсуд Киева 1 декабря обязал полицию открыть уголовное производство против издания "Радио Свобода".

Об этом говорится на сайте проекта.

"Позиция Виктора Медведчука подкреплена решением Печерского районного суда г. Киева от 1 декабря 2017 года. Суд обязал Национальную полицию внести сведения об уголовном правонарушении, совершенном журналистами "Радио Свобода", в Единый реестр досудебных расследований", - отмечается в заявлении.

В "Украинском выборе" настаивают, что журналисты издания не имели права вмешиваться в личную жизнь руководителя проекта Виктора Медведчука, поскольку он не является "лицом, уполномоченным на выполнение функций государства".

В полиции "Украинской правде" сообщили, что пока это судебное решение к ним не поступало.

Как известно, четырем охранникам Виктора Медведчука подготовили подозрения об избиении журналистов программы "Схемы". Позднее одному из них подозрение объявили.

Журналисты программы "Схемы" опубликовали видео инцидента, который произошел 7 ноября возле VIP-терминала аэропорта "Киев".

Съемочная группа в составе журналистов Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, а также оператора Кирилла Лазаревича (псевдо Бен Цион Лазаревич) ожидала прилета из России Виктора Медведчука.

Однако им помешали: журналистов толкали, били, отбирали камеру. Они уверены, что нападение совершили охранники Медведчука.

В то же время юристы Медведчука обратились в суд с требованием обязать Нацполицию открыть производство о вмешательстве журналистов в частную жизнь бизнесмена. "Схемы" расценивают это как давление.

Редакция готова предоставить доказательства того, что Медведчук является публичным лицом, а его охрана мешала съемочной группе выполнять свою законную работу.

"Схемы" отрицают утверждение пророссийской организации "Украинский выбор" о том, что ее журналисты незаконно снимали перелеты Виктора Медведчука.

Евгений Кизилов, УП

Темы: МедведчукСМИмедиасудполиция
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