Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: Трьох бойовиків ОРДЛО засудили до позбавлення волі

Субота, 16 грудня 2017, 11:24

У Миколаївській та Луганській областях до позбавлення волі засуджено трьох бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР".

Як повідомили у Службі безпеки України, спецслужби встановили, що мешканець Миколаївщини у вересні 2014 року приєднався до бойовиків, у Ростові-на-Дону він пройшов спецпідготовку в одному із навчальних таборів, перебував у складі "Оплоту" та брав безпосередню участь у бойових діях проти сил АТО.

Бойовика було затримано у січні 2015 року у Миколаєві, куди він прибув за завданням кураторів для організації діяльності диверсійних груп терористів.

У помешканні зловмисника правоохоронці виявили фотознімки та відеозаписи, які підтверджують його протиправну діяльність.

Затриманого визнано винним у скоєні злочину за ч.1 ст.258-3 та засуджено до 8 років позбавлення волі.

На Луганщині правоохоронці задокументували, що двоє бойовиків, перебуваючи у складі "ЛНР", здійснювали коригування вогню артилерії під час обстрілів позицій сил АТО, забезпечували взаємодію угруповання з іншими бандформуваннями та військовими підрозділами РФ.

У 2015 році зловмисників було затримано, у них вилучено вогнепальну автоматичну зброю, гранату Ф-1 та документи, що підтверджували їх причетність до незаконних збройних формувань.

"Обом зловмисникам Рубіжанський міський суд Луганської області призначив покарання у вигляді 4 років і 5 місяців позбавлення волі", - повідомили в СБУ.

За даними служби, з лютого 2014 року до судів направлено обвинувальні акти щодо 1929 осіб, які вчинили злочини проти нацбезпеки України, з них 669 осіб визнано винними та засуджено до різних строків ув`язнення. 

Українська правда 

Теми: ДНРДонбассудСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ДНР
Після зустрічі Лукашенка з Пушиліним МЗС викликає посла України в Білорусі
Лукашенко зустрівся з донецьким колаборантом Пушиліним
СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала "фонд" Пушиліна
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: