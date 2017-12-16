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СБУ: Трех боевиков ОРДЛО приговорили к лишению свободы

Суббота, 16 декабря 2017, 11:24

В Николаевской и Луганской областях к лишению свободы приговорили трех боевиков террористических организаций "Л/ДНР".

Как сообщили в Службе безопасности Украины, спецслужбы установили, что житель Николаевщины в сентябре 2014 года присоединился к боевикам, в Ростове-на-Дону он прошел спецподготовку в одном из учебных лагерей, находился в составе "Оплота" и принимал непосредственное участие в боевых действиях против сил АТО.

Боевик был задержан в января 2015 года в Николаеве, куда он прибыл по заданию кураторов для организации деятельности диверсионных групп террористов.

В доме злоумышленника правоохранители обнаружили фотоснимки и видеозаписи, подтверждающие его противоправную деятельность.

Задержанный признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 и приговорен к 8 годам лишения свободы.

На Луганщине правоохранители задокументировали, что двое боевиков, находясь в составе "ЛНР", осуществляли корректировку огня артиллерии во время обстрелов позиций сил АТО, обеспечивали взаимодействие группировки с другими бандформированиями и военными подразделениями РФ.

В 2015 году злоумышленники были задержаны, у них изъяли огнестрельное автоматическое оружие, гранату Ф-1 и документы, подтверждающие их причастность к незаконным вооруженным формированиям.

"Обоим злоумышленникам Рубежанский горсуд Луганской области назначил наказание в виде 4 лет и 5 месяцев лишения свободы", - сообщили в СБУ.

По данным службы, с февраля 2014 года в суды направлены обвинительные акты относительно 1929 лиц, совершивших преступления против нацбезопасности Украины, из них 669 человек признаны виновными и осуждены к различным срокам заключения.

Украинская правда 

Темы: ДНРДонбасссудСБУ
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