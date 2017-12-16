Українське мовлення на Крим у 2018 році планують уже з двох веж

Україна збільшить висоту телерадіовежі в Чаплинці Херсонської області з 92 до 133 метрів, що дасть можливість мовити на окупований Крим.

Про це повідомив член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський у Facebook.

Збільшити висоту вежі планують у першій половині наступного року.

"Сигнал з Чаплинської вежі охоплюватиме Чаплинський, Каланчацький райони Херсонської області і Красноперекопський район АР Крим. Таким чином, українське мовлення на територію Криму у 2018 році буде здійснюватися вже з двох веж - Чонгарської і Чаплинської", - зазначив Костинський.

Також в рамках проекту стратегії, розробленої Комісією з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при Міністерстві інформполітики, планується створити додатковий цифровий мультиплекс для потужного мовлення в напрямку Армянська і Красноперекопська перших 5 українських телеканалів та організувати аналогове мовлення двох українських телеканалів на Крим.

Окрім того, у планах - мовлення до 7 українських радіостанцій на окупований півострів.

Як відомо, 17 березня 2017 року у селі Чонгар Херсонської області відкрили 150-метрову телевежу, яка веде мовлення для мешканців анексованого Росією Криму.

У серпні 2017 року Україна розпочала трансляцію у тестовому режимі українських телеканалів з Чонгара Херсонської області на окупований Крим.

У свою чергу у 2018 році Росія планує побудувати телевежу неподалік Джанкоя в окупованому Криму, аби протидіяти сигналу української вежі в Чонгарі Херсонської області.

Українська правда