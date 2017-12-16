Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинское вещания на Крым в 2018 году планируют уже с двух вышек

Суббота, 16 декабря 2017, 13:45

Украина увеличит высоту телерадиовышки в Чаплинке Херсонской области с 92 до 133 метров, что позволит вещать на оккупированный Крым.

Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.

Увеличить высоту вышки планируют в первой половине следующего года.

"Сигнал с Чаплинской вышки охватывать Чаплинский, Каланчацкий районы Херсонской области и Красноперекопский район АР Крым. Таким образом, украинское вещание на территорию Крыма в 2018 году будет осуществляться уже с двух вышек - Чонгарской и Чаплинской", - отметил Костинский.

Также в рамках проекта стратегии, разработанной Комиссией по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информполитики, планируется создать дополнительный цифровой мультиплекс для мощного вещания в направлении Армянска и Красноперекопска первых 5-и украинских телеканалов и организовать аналоговое вещание двух украинских телеканалов на Крым.

Кроме того, в планах - вещание до 7 украинских радиостанций на оккупированный полуостров.

Как известно, 17 марта 2017 года в селе Чонгар Херсонской области открыли 150-метровую телевышку, которая вещает для жителей аннексированного Россией Крыма.

В августе 2017 года Украина начала трансляцию в тестовом режиме украинских телеканалов с Чонгара Херсонской области на оккупированный Крым.

В свою очередь в 2018 году Россия планирует построить телевышку неподалеку Джанкоя в оккупированном Крыму, чтобы противодействовать сигналу украинской вышки в Чонгаре Херсонской области.

Украинская правда

Темы: телевидениеКрыманнексияХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
телевидение
Бужанскому не грозит штраф за отказ говорить на украинском в эфире – языковой омбудсмен
МИД о репортаже французского канала с позиций армии РФ: Пробито очередное дно
В Крыму в эфире нескольких каналов показали ролик о контрнаступлении Украины
Последние новости
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
16:02
Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
Все новости...
Реклама: