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Бойовики заборонили ОБСЄ роздавати інформаційно-просвітницькі матеріали

Субота, 16 грудня 2017, 15:37

В окупованому Докучаєвську Донецької області представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заборонили роздавати інформаційно-просвітницькі матеріали.

Про це Місія повідомила у звіті, опублікованому ввечері 15 грудня.

"У Докучаєвську, коли команда СММ роздавала дітям інформаційно-просвітницькі матеріали ОБСЄ, офіцер Збройних сил Російської Федерації при СЦКК передав свій телефон одному зі спостерігачів, щоб той зміг порозмовляти із жінкою, що була на зв’язку. Жінка розповіла, що вона працює у "місцевій адміністрації" і що СММ не має дозволу роздавати будь-які матеріали місцевим жителями без дозволу членів "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості вибухів у зоні АТО за період з 19:30 13 грудня по 19:30 14 грудня.

Українська правда

Теми: ДонбасОБСЄОРДЛО
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