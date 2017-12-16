Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики запретили ОБСЕ раздавать информационно-просветительские материалы

Суббота, 16 декабря 2017, 15:37

В оккупированном Докучаевске Донецкой области представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ запретили раздавать информационно-просветительские материалы.

Об этом Миссия сообщила в отчете, опубликованном вечером 15 декабря.

"Когда команда СММ раздавала детям в Докучаевске информационно-просветительские материалы ОБСЕ, офицер Вооруженных сил Российской Федерации при СЦКК передал телефон одному из наблюдателей, чтобы тот поговорил с ожидавшей на линии женщиной. Она представилась сотрудницей "местной администрации" и сказала, что наблюдатели не могут раздавать какие-либо материалы местным жителям без разрешения членов "ДНР", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества взрывов в зоне АТО за период с 19:30 13 декабря по 19:30 14 декабря.

Украинская правда

Темы: ДонбассОБСЕОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
16:02
Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
Все новости...
Реклама: