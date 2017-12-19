Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ допитала головного редактора "Схем" через НАБУ

Вівторок, 19 грудня 2017, 20:53

Генеральна прокуратура допитала головного редактора програми "Схеми" Наталію Седлецьку щодо її спілкування з представниками НАБУ.

Про це вона повідомила на сторінці у Facebook.

"У цей чудовий морозний день декілька годин провела на допиті в Генеральній прокуратурі. Допитували мене як свідка - з'ясовували, чи була я на оф зе рекордах (розмовах "не під запис" - УП) в НАБУ і що там чула", - написала Седлецька.

Вона наголосила, що поняття off the record означає спілкування особи з журналістом на умовах нерозголошення джерела інформації та будь-яких фактичних даних про її отримання.

Седлецька зазначила, що обов'язок не видавати свої джерела прописаний не лише в міжнародних професійних стандартах, але також міститься у статті Кримінального процесуального кодексу України, яка захищає журналістів, їхні джерела і все, що з ними пов'язано, від розкриття.

Журналістка запевнила, що надаватиме свідчення про свої опубліковані матеріали, щоб допомагати офіційному слідству. Але відмовляється надавати слідчим інформацію про її спілкування "не під запис".

"З огляду на недопустимість допиту працівника ЗМІ про його джерела - сьогоднішня слідча дія не мала жодного юридичного змісту. Бо журналісти, які дорожать своїм іменем і подальшою репутацією, навіть під тиском не стануть розкривати своїх джерел", - підсумувала Седлецька.

Конфлікт між ГПУ і НАБУ виник в кінці листопада, коли Держміграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали при спробі передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

Пізніше Луценко заявив, що весь апарат агентів НАБУ станом на сьогоднішній день є поза законом, а під час роботи вони використовують контрабандну техніку. 

Читайте також: "Агенти під ударом. Як розвивалась і чим закінчиться чергова атака на НАБУ"

"Рука Держдепу". Хто і як "рятував НАБУ"

Теми: ГенпрокуратураНАБУдопит
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: