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ГПУ допросила главного редактора "Схем" из-за НАБУ

Вторник, 19 декабря 2017, 20:53

Генеральная прокуратура допросила главного редактора программы "Схемы" Наталью Седлецкую касательно ее общения с представителями НАБУ.

Об этом она сообщила на странице в Facebook.

"В этот замечательный морозный день несколько часов провела на допросе в Генеральной прокуратуре. Допрашивали меня в качестве свидетеля - выясняли, была ли я на оф зе рекордах (разговорах "не под запись" - УП) в НАБУ и что там слышала", - написала Седлецкая.

Она отметила, что понятие off the record означает общение человека с журналистом на условиях неразглашения источника информации и каких-либо фактических данных о ее получении.

Седлецкая отметила, что обязанность не выдавать свои источники прописана не только в международных профессиональных стандартах, но также содержится в статье Уголовного процессуального кодекса Украины, которая защищает журналистов, их источники и все, что с ними связано, от раскрытия.

Журналистка заверила, что будет давать показания о своих опубликованных материалах, чтобы помогать официальному следствию. Но отказывается предоставлять следователям информацию о ее общении "не под запись".

"Учитывая недопустимость допроса работника СМИ о его источниках - сегодняшнее следственное действие не имело никакого юридического смысла. Потому что журналисты, которые дорожат своим именем и последующей репутацией, даже под давлением не станут раскрывать своих источников", - подытожила Седлецкая.

Конфликт между ГПУ и НАБУ возник в конце ноября, когда Госмиграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

Позже Луценко заявил, что весь аппарат агентов НАБУ на сегодняшний день вне закона, а во время работы они используют контрабандную технику.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГенпрокуратураНАБУдопрос
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