Генасамблея ООН скликає надзвичайну сесію через статус Єрусалима
Генасамблея ООН у четвер, 21 грудня, проведе спеціальну надзвичайну сесію, на якій розгляне питання про статус Єрусалима.
Про це повідомляє Reuters.
Засідання проведуть на прохання арабських і мусульманських держав після заяви Дональда Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.
Рішення Трампа викликало хвилю протестів у різних країнах світу, а Ліга арабських держав назвала рішення США таким, що не має юридичної сили, і закликала Америку відмовитися від нього.
У Єрусалимі і на палестинських автономних територіях у результаті зіткнень демонстрантів з ізраїльськими силовиками загинули щонайменше 4 людини, ще не менше 760 були поранені. Понад 260 з них отримали поранення від гумових куль.
Як відомо, армія Ізраїлю обстріляла позиції членів палестинського руху Хамас у секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл звідти.