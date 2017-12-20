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Генассамблея ООН созывает чрезвычайную сессию из-за статуса Иерусалима

Среда, 20 декабря 2017, 06:00

Генассамблея ООН в четверг, 21 декабря, проведет специальную чрезвычайную сессию, на которой рассмотрит вопрос о статусе Иерусалима.

Об этом сообщает Reuters.

Заседание проведут по просьбе арабских и мусульманских государств после заявления Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Решение вызвало волну протестов в разных странах мира, а Лига арабских государств назвала решение США не имеющем юридической силы и призвала Америку отказаться от него.

После решения США в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях начались акции протеста, в результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погибли по меньшей мере 4 человека, еще не менее 760 были ранены. Более 260 из них получили ранения от резиновых пуль.

Как известно, ранее армия Израиля обстреляла позиции членов палестинского движения Хамас в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел.

Темы: ООНИзраиль
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